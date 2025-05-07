Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını belirterek "Artık durum, aylar geçtikçe değil, saatler geçtikçe kötüye gidiyor." dedi.

Longa, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü" dolayısıyla İsrail'in 2 ayı aşkın süredir insani yardım ile tıbbi malzeme girişini yasakladığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki insanların günlük hayatı devam eden bir kabus gibi. Bunu, yeryüzündeki kabus, felaket diye ifade ediyoruz. Sanırım kelimeler tükeniyor." ifadelerini kullanan Longa, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca kişinin, gıda, su, sağlık yardımı ve hayatta kalmak için temel araçları bulamadığına işaret etti.

Longa, Filistin Kızılayından meslektaşlarının Gazzeli çocukların yeterli yiyeceğe sahip olmaması veya hastanelerin ilaçlarının tükenmesi gibi şoke edici hikayeleri anlatan görüntülere tanık olduklarını söyledi.

Filistin Kızılayının faaliyetlerinin sınırlı kapasiteyle devam ettiğinin altını çizen Longa, "(Gazze'ye) 60 günden fazla süredir yardım girişi durdu, hiçbir şey girmiyor. Filistin Kızılayının Gazze Şeridi'ndeki ambulanslarının yarısından azı çalışabiliyor. Tabii ki benzin yok. Hastaneler ve kliniklerdeki tıbbi ekipman yüzdesi hızla azalıyor. Artık çalışmayan veya zar zor çalışan ortopedik cihazlar var. Durum artık aylar geçtikçe değil, saatler geçtikçe kötüye gidiyor." diye konuştu.

IFRC Sözcüsü Longa, Gazze'deki insanların dayanıklılığının inanılmaz olduğunu ve sınırlı kapasiteye rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı.

Gazze'de yaşananların böyle devam edemeyecek bir durum olduğuna dikkati çeken Longa, şunları kaydetti:

"İnsanlar acı çekiyor, kimsenin güvenliğinin olmadığını, temel ihtiyaçların karşılanmadığını biliyoruz. Bizim için çok moral bozucu ama en önemlisi Gazze halkı için katlanılabilir değil. Bu, elbette kabul edilemez.

(Sağlık alanında) Baskı çok büyük, sağlık sistemi neredeyse çöküyor. Hastaneler sadece kapanıyor, açılmıyor. Onlar artık sadece işlev görmedikleri için kapanıyor. Jeneratörler için yakıt yok, dolayısıyla ilaç da yok. Sınırlı kapasiteyle çalışmaya devam eden birkaç sağlık kliniği veya hastane var. Daha fazla insan geldiğinde, yani hastaneler üzerindeki baskı arttıkça devam edebilmeleri daha da zorlaşacak. Çünkü tüm stokları tükenecek. Sadece silahlı çatışmada yaralanan, bir bombardımandan sonra yaralanan insanlardan değil, sağlık sorunları olan insanlardan bahsettiğimizi hatırlamak çok önemli."

Tommaso Della Longa, Cenevre'de yaşayan bir baba olarak kızı ateşlense ve antibiyotiğe ihtiyacı olursa buna kolayca ulaşabileceğini belirterek, "Gazze'de olsaydım durum aynı olmazdı. 2025 yılında bu, düşünülemez bile." dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı acil durumlar ve krizlerin ortasında müdahale ettikleri birçok durumun olduğunu aktaran Longa, bunun IFRC için çok endişe verici senaryolarda dahi olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Longa, "IFRC'nin 16 milyondan fazla gönüllüsünün dünyanın dört bir yanındaki 191 ülkede kendi toplumlarına hizmet etmesi, bölgelere ulaşması ve ellerinden gelenin en iyisini yapmasının olumlu bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm bu acıların ortasında, hala insanlık için iyi bir şey yapmaya ve kendi toplumlarına hizmet etmeye karar veren kadınlar ve erkekler var." değerlendirmesinde bulunarak, bu yıl, 8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü için mesajlarının "insanlık, temel ilkemiz için ilk ve muhtemelen en önemlisidir" olacağını da paylaştı.