Gazze'deki İnsani Kriz: 60.933 Ölü ve 150.027 Yaralı

Gazze'deki İnsani Kriz: 60.933 Ölü ve 150.027 Yaralı
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Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in mart ayında başlattığı yoğun saldırılarda 9.440 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 37.986 kişinin yaralandığını açıkladı. Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 60.933'e yükseldi.

GAZZE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkililerinin paylaştığı verilere göre, İsrail'in 18 Mart'ta yeniden başlattığı yoğun saldırılarda en az 9.440 Filistinli hayatını kaybederken, 37.986 kişi ise yaralandı. Böylece Ekim 2023'ten bu yana bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 60.933'e, yaralı sayısı ise 150.027'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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