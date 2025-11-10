Haberler

Gazze'deki İHH Binası Evsiz Filistinlilere Sığınak Oldu

Güncelleme:
İsrail'in saldırıları sonucunda büyük hasar gören İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı binası, Gazze'de evsiz kalan Filistinli aileler için geçici bir sığınak haline geldi. Zorlu koşullar altında yaşam mücadelesi veren aileler, yanmış binayı onarıp yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor.

İsrail'in 2 yıl devam eden saldırılarında kuzeydeki Gazze kentinde ayakta kalan sayılı binadan biri olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı binası, evsiz Filistinlilere sığınak oldu.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes öncesinde İHH binasını yaktı, büyük kısmını da yıktı. Evleri ve çadırları olmayan Filistinli aileler ise yanmış ve büyük hasar almış da olsa İHH binasına sığınmak zorunda kaldı.

Başlarını sokacak yer arayışıyla binaya gelen aileler, binayı onarmaya ve yaşanabilir hale getirmeye başladı.

İHH binasına sığınanlardan Ummu Muhammed Hicazi, Şucaiyye Mahallesi'nden güneye göç ettiğini, ateşkese varılmasıyla Gazze'ye döndüğünü ancak başlarını sokacak bir çadır dahi bulamadıklarını dile getirdi.

"Şucaiyye'ye döndük ama evimiz yıkılmıştı. Yaşayabileceğimiz bir yer aramaya başladık. İHH binasını bulduk ve girdik. Bina tamamen yanmış olmasına rağmen geçici olarak kalmak için bir bölümünü onarmaya başladık." diyen Hicazi, Gazze kentindeki durumun dramatik boyutlarda olduğunu, yiyecek, içecek ve hatta başlarını sokacakları çadır bile olmadığını anlattı.

Göz alabildiğine uzanan yıkımın arasında ayakta kalan sayılı binalardan

Binaya sığınan bir diğer Filistinli Muhammed Merşud da Gazze kentinin tamamına yakınının enkaza döndüğünü, başlarını sokacak ne bir ev ne de çadır bulabildiklerini söyledi.

Merşud, "Güneye göç ettik, edince de Gazze'de ne olup bittiğinden haberdar olamadık. Ateşkesten sonra döndüğümüzde ise ayakta kalmış bir ev, bir cami, bir çarşı bile bulamadık. Kent tanınmaz hale gelmişti, Evimizi, sokakları tanıyamaz olduk." dedi.

Güneye gidiş gelişlerinin çok maliyetli olduğunu, bir çadır alacak paraları kalmadığını kaydeden Merşud, "Bu binaya geldik, bir odaya yerleştik, başka aileler de geldi, herkes bir odaya yerleşti." diye konuştu.

Merşud, Gazze kentindeki yıkımın büyüklüğünü "Bu bina belki de 3 bin binadan ayakta kalan 5 binadan biridir. Etrafındaki bütün binalar yıkılmış durumda." cümleleriyle anlattı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
