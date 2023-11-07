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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: (İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş...

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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: (İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş yaşıyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: ( İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş yaşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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