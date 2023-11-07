Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: (İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: (İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş yaşıyor.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: ( İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş yaşıyor.
Kaynak: AA / Güncel