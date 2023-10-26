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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları...

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Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

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