Gazze'deki hükümet: İsrail'in yardım girişini engellemesi bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştiriyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutarak insani yardım girişini engellemeye devam etmesinin bölgede açlığın derinleşmesine ve felaket boyutundaki insani durumun daha da kötüleşmesine yol açtığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in sınır kapılarını kapatmaya, insani yardımların girişini engellemeye devam etmesi, uluslararası kuruluşların çalışmalarını aksatması, açlık çeken insanlar için sınır kapılarında yığılan tonlarca gıda ve unun ulaştırılmasını engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde felaket boyutundaki insani durum, artan açlık ve gıda güvensizliğiyle daha da kötüleşiyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in "aç bırakma" uygulamasının uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı gıdayı bir silah olarak kullanması "en sert ifadelerle" kınandı.

İnsani yardımların engellenmesi tam anlamıyla savaş suçu

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasının engellenmesinin ise "tam anlamıyla savaş suçu" olduğunun altı çizildi.

Gazze'deki yaklaşık 2,4 milyon sivilin hayatını tehdit eden ve giderek kötüleşen insani felaketten tamamen İsrail'in sorumlu olduğuna dikkat çekilirken, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine "derhal hukuki ve insani sorumluluklarını üstlenme, sınır kapılarını tamamen ve şartsız şekilde açması için Tel Aviv yönetimine baskı yapma ve İsrail'in aç bıraktığı insanlara yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaçların temini için acil harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplum, sessiz kalarak İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ortak oluyor

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara "ortak olmak" anlamına geldiği, caydırıcı önlemler alma konusundaki tereddüt halinin sürdürülmesinin daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve daha fazla trajediye yol açacağı vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kısıtlaması ve tekeline almaya çalışması nedeniyle bölgedeki insani felaket gittikçe şiddetleniyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 986 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 451kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 249'a, yaralıların sayısı da 123 bin 492'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.