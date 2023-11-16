Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği...
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Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya.
Gazze'deki hükümet: İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya
Kaynak: AA / Güncel