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Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6...

Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bulunuyor.