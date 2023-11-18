Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6...
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Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bulunuyor.
Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bulunuyor.
Kaynak: AA / Güncel