Gazze'deki hükümet: Ateşkesten bu yana bölgeye sadece 173 yardım tırı girdi

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne sadece 173 yardım tırının girdiğini, yardımların bölgedeki asgari ihtiyaçları dahi karşılamadığını belirtti.

Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımın ardından varılan ve yardım girişine izin verilmesini öngören ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Filistinli yetkili, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'ne sadece 173 yardım tırı girdi. Bunlardan 3'ü mutfak gazı, 6'sı mazot taşıyor. Diğerleri de sınırlı miktarda gıda, temel ihtiyaç malzemesinin yanı sıra bazı tıbbi malzemeler içeriyor. Gazze'ye ulaşan yardımlar, ihtiyaçları asgari düzeyde dahi karşılamıyor." dedi.

Bu miktarı, "2 yıldır süren İsrail soykırımının yıkıcı sonuçları göz önüne alındığında ihtiyaçlar denizinde sadece küçük bir nokta" olarak değerlendiren Sevabite, hükümet yetkililerinin, yardımların giriş süreci, türü ve dağıtım mekanizmasını titizlikle değerlendirdiğini ifade etti.

Sevabite, yardımların girişi, teslim alınması ve dağıtım sürecine ilişkin zorluklara işaret ederek, İsrail'in sınır kapılarından geçişleri kısıtlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca saldırılar sonucu altyapı ve yollarda meydana gelen yıkım nedeniyle yardımların güney ve kuzey illerine ulaştırılmasında zorlanıldığını dile getiren Sevabite, hükümetin yardımların ulaştırılması için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Hükümetin öncelik listesi

Sevabite, önceliklerinin "güvenliği sağlamak, gıda, tedavi ve barınma temin etmek, kamu hizmetlerini yeniden faaliyete geçirmek" olduğunu belirterek, "Hükümetin öncelikleri arasında istikrar için ivedilikle güvenliğin kontrol altına alınması, kaosun önlenmesi, emniyet ve hukukun egemenliğinin tesis edilmesi geliyor." ifadesini kullandı.

"Hükümetin acil öncelikleri arasında ise Filistinli ailelerin her birinin gıda, su ve temel ihtiyaçlarının sağlanması, ilaç ve tedavinin temin edilmesi, soykırım sonucu yıpranan çökmüş durumdaki sağlık sisteminin onarılması yer alıyor." diyen Sevabite, şöyle konuştu:

" Hükümet, evlerini kaybeden yaklaşık 288 bin aileye barınma imkanı sağlamak, su, elektrik, kanalizasyon ve temizlik gibi kamu hizmetlerini yeniden başlatmak ve güvenli bir atmosferin oluşturulmasının ardından eğitim faaliyetlerini kademeli olarak yeniden başlatmak için çalışıyor. Ayrıca hükümet, İsrail'in yıktığı yapı, tesis ve altyapıyı yeniden inşa etmek için çaba sarf ediyor."

Kamu düzeninin yeniden tesisi

Sevabite, ilgili güvenlik birimlerinin genel durumu kontrol altına almak ve herhangi bir kaosun önüne geçmek için aldığı bir dizi karar sonucu güvenlik durumunun somut ve istikrarlı iyileşme gösterdiğine işaret etti.

Hükümet yetkililerinin, kamu düzeninin yeniden sağlanmasını, vatandaşların güvenliği ile kamu ve özel mülkiyetin güvenliğinin temin edilmesini öncelikli görev olarak gördüğünü söyleyen Sevabite, "Sınırlı ihlallerin yaşandığı bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağlamak amacıyla organize güvenlik operasyonları yürütülüyor, kanun dışı durumlarla yasal prosedürler çerçevesinde baş ediliyor." dedi.

Sevabite, hukukun egemenliğinin kararlılık ve adaletle uygulanacağını, güvenlik güçlerinin vatandaşların güvenliği ve toplumun istikrarını sağlamak için sorumluluk bilinciyle çalıştığını dile getirdi.

Naaşlar ve kayıplar

2 yıldır devam eden saldırılar sonucu oluşan büyük bir yıkımda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin ise Sevabite, "Arama kurtarma ekipleri, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 9 bin 500 kayıp Filistinliyi bulmak için büyük çaba sarf ediyor." diye konuştu.

Sevabite, bu çalışmalar sırasında ekipman eksikliği, yakıt kıtlığı ve yıkılmış bölgelerin tehlike arz etmesinin, ekiplerin karşılaştığı en büyük engeller olduğunu anlattı.

Gazze Şeridi'nin yönetimi

Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimine ilişkin düzenlemeler konusunda ise Sevabite, bunun ilgili taraflar arasında hala müzakere ve tartışma aşamasında olduğunu, henüz nihai bir karara varılmadığını ifade etti.

Sevabite, hükümetin gelecek günlerde tutumun netleşmesini bekleyerek bu görüşmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

"Gazze'de yapılacak her türlü idari veya siyasi düzenleme, Filistin'in yüksek ulusal çıkarları temel alınarak gerçekleştirilmeli." diyen Sevabite, "Bu düzenlemelerin, halkın iradesini ve yönetme hakkını gözetmesi, herhangi bir vesayet ya da dış dikteden uzak olması gerekir." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.