Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından GAZZE, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısının ardından cam parçalarını süpüren bir kişi, 16 Temmuz 2022. Filistinli militanlar, Cumartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına dört roket fırlattı. GAZZE, 17 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze kentine düzenlediği hava saldırısının ardından cam parçalarını süpüren bir kişi, 16 Temmuz 2022. Filistinli militanlar, Cumartesi günü erken saatlerde Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına dört roket fırlattı. Saldırılarda can kaybı veya yaralanan olmazken, hasar da meydana gelmedi. İsrail Savunma Kuvvetleri de karşılık olarak Gazze'deki hedeflere hava saldırısı düzenledi. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua) Xinhua / Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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