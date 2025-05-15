Gazze'deki Hava Saldırısında 65 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 15 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail hava saldırısında yıkılan binaları kontrol eden Filistinliler, 14 Mayıs 2025.

Filistinli sivil savunma ve sağlık yetkilileri, İsrail'in çarşamba günü erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ve yakınındaki Cibaliye kasabasında altı konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az 65 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)