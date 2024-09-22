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Gazze'deki Hava Saldırısında 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Hava Saldırısında 22 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 22 Filistinli hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklar olduğu bildirildi.

GAZZE, 22 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Cumartesi günü Gazze kentinin güneyinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 22 Filistinli hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, okulun Zeytun mahallesinde bulunduğu ve ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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