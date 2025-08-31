Gazze'deki Hastanelerdeki Durum Kritik: Hemşire Jeel Açıklamalarda Bulundu

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve insani kriz yaşattığı Gazze'de görevli hemşire Milan Jeel, hastanelerde yaşanan tıbbi ekipman sorununun sağlık çalışanlarının zorlu şartlar altında çalışmasına neden olduğunu belirtti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan yoğun bakım hemşiresi Jeel'in ifadelerine yer verildi.

Hastane yoğun bakımında çok yoğun bir dönemin yaşandığını vurgulayan Jeel, Nasır'ın güney Gazze'de kalan tek büyük hastane olduğuna dikkati çekti.

Jeel, Gazze Avrupa Hastanesi'nin artık işlevini yitirdiğini kaydederek, burada tedavi görmesi gereken tüm hastaların artık Nasır Hastanesi'nde tedavi olduğunu anlattı.

Hastanede normalde sadece 12 yoğun bakım yatağı bulunduğunu kaydeden Jeel, şu anda ise bu kapasitenin çok üzerinde hasta olduğunu ve yaklaşık 50 hasta ile ilgilendiklerini aktardı.

Jeel, hastanenin normalde beyin cerrahisi, kafa travması gibi durumlara bakmadığını ancak Gazze Avrupa Hastanesi'ndeki durum nedeniyle bu hastaların da burada tedavi olduğunu ve kapasite konusunda zorluk çekildiğini belirtti.

Temel ekipmanlarda sıkıntı yaşanıyor

Hastanede ciddi temel ekipman eksikliği olduğunu vurgulayan Jeel, sabun, ağrı kesici ve sakinleştirici bulma konusunda büyük sıkıntı çektiklerini kaydetti.

Jeel, ekipmanların ya eksik ya da bozuk olduğunu belirterek, "İstediğimiz bakımı sağlamak gerçekten zorlaşıyor." dedi.

Protein konusunda da eksiklikler olduğunu aktaran Jeel, meslektaşlarının "stresli, yorgun ve bitkin" olduğuna dikkati çekti.

Jeel, Gazze halkı için bu durumun en hızlı ve faydalı biçimde son bulması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusunun, 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırılarda, 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.