Gazze'deki Hastanelerde Kan Kıtlığı Alarmı

Güncelleme:
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aç bırakma politikasının neden olduğu beslenme yetersizliğinin hastanelerdeki kan stoklarını kritik seviyelere düşürdüğünü açıkladı. Ek kan ünitelere ihtiyaç duyuluyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastanelerdeki kan bankalarında, kan ünitesi ve kan bileşenleri bakımından ciddi ve kritik bir kıtlık yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanelere ulaşan ciddi yaralanmalarda hayat kurtarmak için ek kan ünitelerine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Günlük kan ünitesi ve kan bileşeni ihtiyacının 350 üniteyi aştığı belirtilen açıklamada, kıtlık ve yetersiz beslenmenin yaygınlaşması nedeniyle toplu bağış kampanyaları da dahil olmak üzere kan ve kan bileşeni stok kaynaklarının azaldığına işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan ünitesi ve kan bileşenleri stoklarının güçlendirilmesi için ilgili tüm makamların müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
