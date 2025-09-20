Gazze'deki Hastaneden Ameliyat Durdurma Kararı

Gazze Şeridi'nin güneybatısında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı El-Mevasi bölgesinde hizmet veren Kuveyt Sahra İhtisas Hastanesi, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle planlı ameliyatların durdurulduğunu ve sadece hayati öneme sahip acil ameliyatların yapılabileceğini duyurdu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Tüm planlı ameliyatları durdurmak zorunda kaldığımızı ve sadece hayat kurtarıcı ameliyatlarla yetineceğimizi üzülerek duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Buna "ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının devam etmesi, ekipman ve malzemelerin son iki yılda eskimesi, anestezi ilaçları, tıbbi solüsyonlar, sterilizasyon malzemeleri ile temel cerrahi aletler dahil olmak üzere tıbbi malzemelerde yaşanan önemli eksikliğin" neden olduğu belirtildi.

Bu zorunlu uygulamanın, yaklaşık iki yıldır süren saldırılar ve aylardır kapalı olan sınır kapıları nedeniyle Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, ekipman veya ilaç girişinin engellenmesinin bir neticesi olduğu kaydedildi.

İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasından bu yana yapılan tüm çağrılara rağmen hastanenin artan ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli tıbbi yardımı alamadığına işaret edilerek, ameliyatların durdurulmasının binlerce yaralı ve hasta için büyük tehlike oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ilgili makamlara ve uluslararası kuruluşlara "gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve hastanenin operasyonel giderlerinin karşılanması için insani koridorların açılmasını sağlama" çağrısı yapıldı.