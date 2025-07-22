Gazze'deki Gazetecilerden Açlık Grevi: 'En Küçük Çocuk Yemek Yiyinceye Kadar'

Gazze'de gazeteciler, "en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar biz de yemeyeceğiz" sloganıyla açlık grevi başlattı.

Bir grup gazeteci, İsrail ablukası nedeniyle açlık çeken çocuklarla dayanışma amacıyla 2 gün önce açlık grevine başladıklarını sosyal medyadan duyurdu.

"Gazze'de en küçük çocuk yemek yiyinceye kadar" bu grevi sürdüreceklerini belirten gazeteciler, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve "boş mideler hareketine" katılma çağrısı yaptı.

Gazze'de açlık krizi büyüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana yardım girişinin engellenmesi nedeniyle 76'sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'deki Arap toplumuyla ilgilenen Yüksek Takip Komitesi de dün Gazze ve Batı Şeria'da devam eden abluka, açlık ve saldırılara karşı 3 günlük açlık grevi yapacaklarını açıklamıştı.