Gazze'deki Filistinlilerin Zorlu Yaşam Mücadelesi

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyini terk eden Filistinliler, bölgenin güneyinde aşırı kalabalık çadır kamplarında zor şartlarla yaşamaya çalışıyor. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları ise artış gösteriyor.

GAZZE, 6 Eylül (Xinhua) -- İsrail saldırıları nedeniyle geçtiğimiz aylarda Gazze'nin kuzeyini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, bölgenin güneyinde ağır ve zor koşullarla karşı karşıya kalıyor. Artan nüfus nedeniyle çadır kampları aşırı kalabalık hale gelirken, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları da yükseliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
