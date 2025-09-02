Gazze'deki Filistinliler Saldırılar Nedeniyle Kıyı Şeridine Göç Ediyor

GAZZE, 2 Eylül (Xinhua) -- İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinliler, kıyı şeridindeki alanlara göç etmeye devam ediyor.

Büyük yıkıma uğrayan er-Raşid Caddesi başta olmak üzere sahil bölgesi, onbinlerce çadıra ev sahipliği yapıyor.