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Gazze'deki Filistinliler Gıda ve Su Kriziyle Mücadele Ediyor

Gazze'deki Filistinliler Gıda ve Su Kriziyle Mücadele Ediyor
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Gazze'de yerlerinden edilen Filistinliler, İsrail'in ablukası nedeniyle karşılaştıkları gıda ve su krizine karşı dimdik ayakta kalmaya çalışıyor. Geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar, tüm zorluklara rağmen umutlarını kaybetmiyor.

GAZZE, 14 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'de çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, son zamanlarda İsrail'in devam eden ablukasının yol açtığı gıda ve su kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. Geçici barınma merkezlerindeki çocuklar, tüm zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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