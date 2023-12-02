- Gazze'deki Filistinliler gaz için saatlerce sıra bekliyor Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, boş tüplerini doldurabilmek için gaz dolum ve dağıtım istasyonları önünde uzun kuyruk oluşturuyor.

- Gazze'deki Filistinliler gaz için saatlerce sıra bekliyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, boş tüplerini doldurabilmek için gaz dolum ve dağıtım istasyonları önünde uzun kuyruk oluşturuyor.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşti. Bölgeye kısıtlı bir şekilde tedarik edilen gazdan almak isteyen Filistinliler, boş tüplerini doldurmak için gaz dolum ve dağıtım istasyonları önünde sıraya giriyor. Boş tüpleriyle istasyonlarda gelen Filistinliler, uzun kuyrukta saatlerce sıra bekliyor. Bazıları ise gazın tükenmesiyle eli boş dönmek zorunda kalıyor.

"İstasyonlarda gaz yok"

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan Nabil Rami Maghari, "Sabah erkenden, saat 06.00'da babam ve ağabeyimle kahvaltı yapmadan akaryakıt istasyonuna gittim ve şu ana kadar hiçbir şey alamadık. İstasyonlarda gaz yok. Biz ne yapacağız? Birden fazla istasyona gittik, gaz olmadığını söylediler. Odun üzerinde yemek pişiriyoruz. Savaşın başından beri akaryakıt istasyonlarını dolaşıyoruz ama kalabalıktan dolayı bir şey alamıyoruz. Şimdi ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Günlük 400 bin litre yakıta ihtiyaç duyuluyor

İsrail ile Hamas arasında çatışmaların durmasına, esir takasına ve Gazze'ye insani yardım girişine imkan tanıyan 4 günlük insani ara, 24 Kasım yerel saatle 07.00'de başlamış, bölgeye Mısır'dan akaryakıt tankerleri ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıyan tankerleri giriş yapmıştı. İnsani ara boyunca Gazze Şeridi'ne günde 130 bin litre yakıt ve 4 gaz tankerinin girişine izin verilmişti. İnsani ara, dün yerel saatle 07.00'de sona ermişti.

Gazze Şeridi'nde normal şartlarda günlük 400 bin litre yakıta ihtiyaç duyuluyor.