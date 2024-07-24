Gazze'deki Filistinliler Futbol Maçı Yaptı
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, İsrail saldırıları altında yaşadıkları sıkıntılara bir mola vererek futbol maçı yaptı. Maçı çocuklarla birlikte heyecanla izleyen Gazzeliler, bir anlık da olsa sıkıntılardan uzaklaşmanın keyfini yaşadı.
GAZZE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler futbol maçı yaptı. Yoğun İsrail saldırıları altında yaşadıkları sıkıntılara bir anlık mola veren Gazzeliler maçı çocuklarla birlikte heyecanla izledi.