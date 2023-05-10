Gazze'deki Filistinli grupların, saldırılarına karşılık vermekte gecikmesi İsrail'i şaşırttı

Gazze'deki Filistinli grupların, hava saldırılarına yanıt vermede gecikmesi İsrail'de şaşkınlığa neden olurken, bunun nedenine ilişkin farklı görüşler öne sürülüyor.

Gazze'deki Filistinli grupların, hava saldırılarına yanıt vermede gecikmesi İsrail'de şaşkınlığa neden olurken, bunun nedenine ilişkin farklı görüşler öne sürülüyor.

İsrail'in, salı günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında, 15 kişi hayatını kaybetti, 22 Filistinli yaralandı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklandı.

Saldırıların ardından, Filistinli direniş örgütlerinin roket saldırısı ile misillemede bulunma ihtimaline karşı Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerinde teyakkuza geçildi.

Filistin İslami Cihad Hareketinin, İsrail saldırılarında üst düzey 3 isminin de öldürülmesi üzerine "karşılık vereceğini" duyurması, Gazze çevresindeki İsrail beldelerinde tedirginlik yarattı. İsrail ordusu sınır bölgelerine tank sevkiyatında bulundu ayrıca Gazze'den yapılması beklenen roket saldırılarına karşı "Demir Kubbe" adlı hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Gazze'ye yakın Sderot, Usdud ve Askelan gibi kent ve beldelerde bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsraillilerin olası bir saldırıdan korunmaları için sığınaklar açıldı.

Haaretz gazetesine göre, bölge sakini 2 binden fazla İsrailli, ordunun hava saldırıları sonrası Filistinli grupların roketle karşılık vermesinden korktuğu için Gazze Şeridi çevresindeki evlerini terk etti.

İsrail'de halk, hükümet ve ordu düzeyinde teyakkuza geçilirken, Filistinli grupların, saldırılara karşılık vermede gecikmesi şaşkınlığa neden oldu. Genellikle İsrail'in saldırılarına ivedilikle karşılık veren Filistinli grupların bu sefer gecikmesi soru işareti oluşturdu.

Güç mü topluyor yoksa şaşkınlık halinde mi?

Tel Aviv yönetiminde, Gazze saldırısının ardından Filistinli grupların karşılık verme durumuna ilişkin, "İslami Cihad'ın şaşkınlık içinde halinde olduğu", "psikolojik savaş yürüttüğü" veya "kapsamlı bir operasyona hazırlandığı" ya da "Filistinli grupların birleşip tek bir yanıt verilebileceği" şeklinde farklı değerlendirmeler yapılıyor.

İsrail ordusunun İç İstihbarat Örgütü Şin-Bet'in (Şabak) eski yetkililerinden Adi Karmi, İsrail merkezli Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, "İslami Cihad'ın şok içerisinde olduğu konusunda şüphe yok. Örgütten önde gelen 3 kişi öldü, şimdi vereceği yanıtı şekillendirme sürecinde." ifadesini kullandı.

İslami Cihad'ın amacının Hamas ve diğer örgütleri operasyona dahil etmek olduğunu savunan Karmi, bu noktada sorunun, "kimin onunla işbirliği yapacağı ve sonuçlara ulaşıp ulaşamayacağı" olduğunu belirtti.

Karmi, İslami Cihad'ın bu hedefine ulaşabileceğine kesin gözüyle bakılmadığını; bu durumun Hamas'ın çıkarlarına aykırı olduğunu öne sürerek, bununla birlikte Filistinliler için her şeyin mümkün olabileceğini de savundu.

İsrailli yetkili, İslami Cihad'dan bir yanıtın geleceğini ancak "bu yanıtın Gazze Şeridi'nden roketle mi olacağı yoksa daha kapsamlı bir saldırı için seferber mi olunacağı"na ilişkin soru işaretlerinin olduğunu kaydetti.

"Bugün her şey olabilir"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nden roketlerin atılması gibi muhtemel saldırılara karşı uyarıda bulunarak, "Bugün her şey olabilir. Bu nedenle de hazırlıklı olmalıyız ve sorumluluk taşımalıyız. Umarım bu olay biter ancak bittiğine dair konuşmak için henüz çok erken." dedi.

İsrail vatandaşları Hamas'a odaklandı

İsrail vatandaşları ise Hamas'a odaklanmış durumda. İsrailliler, ordunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarına karşılık verecek İslami Cihad Hareketine Hamas'ın da destek vermesinden endişe ediyor.

Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Tamir Hyman, KAN'a yaptığı açıklamada, "Hamas bu konuya müdahil olmaya çok istekli değil, bu İslami Cihad Hareketinin sorunu. Ateşkesi bozan İslami Cihad Hareketi olmuştu. Bu nedenle de dünkü güçlü darbeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.

İsrail gazetesi Maariv'de askeri meseleleri yorumlayan Tal Lev Ram ise bugünkü makalesinde, "Hamas'ın İsrail'le cephede kaybedecek çok şeyi var. Ancak Hamas'ın bu sefer olaylara kayıtsız kalması çok zor görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle de İsrail ordusunun tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olması gerektiğini savunan Ram, Filistinli grupların sürpriz askeri gerilimlerle İsrail ordusunu gücünün test ederek başarılar elde edebileceğini dile getirdi.

İsrail basının tahminleri

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu, "İsrail, İslami Cihad'ın yanıt vermemesinin olağandışı olduğunu kabul ediyor" ifadelerine yer verdi.

Haaretz gazetesi ise İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran'ın kapsamlı bir adım atılması için baskı yapmasına rağmen, İslami Cihad'ın mensubu olan 3 üst düzey yetkilinin öldürülmesinin hareketin yanıt gücüne zarar verdiği görüşünü paylaştı.

Gazete haberinde, İslami Cihad'ın büyük bir şaşkınlık içerisinde olduğunu iddia etti.

Maariv gazetesinin bugünkü haberinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının ardından gerilimi düşürme ve Hamas'ın muhtemel bir karşı saldırıya katılmamasına ikna etmeye çabaladığı yönündeki söylentilere işaret edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla olabilecek gerilimin birkaç gün sürecek şekilde hazırlık yaptığına dikkati çekilen haberde, güvenlik kaynaklarının, Hamas'ın da karşı saldırılara katılması durumunda cephenin genişleyebileceği ve birkaç gün süreceği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.