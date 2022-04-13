Gazze'deki Filistinli gruplardan Kudüs ve Aksa için genel seferberlik çağrısı (2)

Filistinli grupların basın toplantısından detaylar GAZZE - Gazze'deki Filistinli gruplar, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için Filistinlilerin bulunduğu her yerde genel seferberlik çağrısında bulundu. Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ın ofisinde düzenlenen Filistinli grupların toplantısının ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Siyasi Büro üyesi Cemil Mezher, ortak yazılı açıklamayı okudu.

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