Gazze'deki Filistinli Çocuklar Yaz Kamplarına Kayıt Yaptırdı

Gazze'de yaşayan yaklaşık 130.000 Filistinli çocuk, BM yardım kuruluşu tarafından Filistin bölgesinde gerçekleştirilen yaz kamplarına kayıt yaptırmak için Pazar günü okullarına döndü. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sponsorluğunda 91 yerel okulda kurulan kamplara 6 ila 14 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Girişimin direktörü Issam al-Shalfouh'a göre kamplarda trambolin, oyun evi, futbol gibi açık hava aktivitelerinin yanı sıra resim ve el sanatları gibi daha sakin etkinlikler de yer alıyor. İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından aralar verilmiş olsa da ajans, kuşatma altındaki Filistin bölgesinde neredeyse her yıl mülteci çocuklar için bu tür kamplar düzenliyor. UNRWA'nın Gazze'deki operasyonlarının direktörü Thomas White, Cibalya mülteci kampındaki bir okulda düzenlenen açılış töreni sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Gazze'deki istikrarsızlık ve zorlu yaşam koşullarından bunalan öğrencilere bir kaçış yolu sunmak için bu sezon kampları bir kez daha açtığını söyledi. Gazze'deki UNRWA Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Birimi Başkanı Iyad Zaqout'a göre siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan en çok zarar gören bölgelerden biri olan Gazze Şeridi'nde, çocuklar için her hafta spor ve kültür faaliyetleri düzenlenmesi gerekiyor.

Gazze'de yaşayan yaklaşık 130.000 Filistinli çocuk, BM yardım kuruluşu tarafından Filistin bölgesinde gerçekleştirilen yaz kamplarına kayıt yaptırmak için Pazar günü okullarına döndü.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sponsorluğunda 91 yerel okulda kurulan kamplara 6 ila 14 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor.

Girişimin direktörü Issam al-Shalfouh'a göre kamplarda trambolin, oyun evi, futbol gibi açık hava aktivitelerinin yanı sıra resim ve el sanatları gibi daha sakin etkinlikler de yer alıyor.

İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından aralar verilmiş olsa da ajans, kuşatma altındaki Filistin bölgesinde neredeyse her yıl mülteci çocuklar için bu tür kamplar düzenliyor.

UNRWA'nın Gazze'deki operasyonlarının direktörü Thomas White, Cibalya mülteci kampındaki bir okulda düzenlenen açılış töreni sırasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Gazze'deki istikrarsızlık ve zorlu yaşam koşullarından bunalan öğrencilere bir kaçış yolu sunmak için bu sezon kampları bir kez daha açtığını söyledi.

Gazze'deki UNRWA Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Birimi Başkanı Iyad Zaqout'a göre siyasi ve ekonomik istikrarsızlıktan en çok zarar gören bölgelerden biri olan Gazze Şeridi'nde, çocuklar için her hafta spor ve kültür faaliyetleri düzenlenmesi gerekiyor.

SES 1 (İngilizce): THOMAS WHİTE, UNRWA Gazze Operasyonları Direktörü:

"UNRWA bu yıl bir kez daha yaz eğlencesi haftaları düzenliyor. 130.000 çocuk şu anda arkada gördüğünüz gibi etkinliklere katılabiliyor. Bu gerçekten çok önemli, çünkü çocuklara hem eğlenme fırsatı sunuluyor hem de zorlu koşullara rağmen çocukluklarını yaşamaları sağlanıyor. Elbette burada ekonomik abluka nedeniyle çok yüksek bir yoksulluk oranı var. Ayrıca devam eden çatışmalar da çocukların psikolojik durumlarına büyük zarar veriyor. Okullardaki çocukların yaklaşık yüzde 38'i ciddi travma geçiriyor. Bu da onların normal bir yaşam sürme becerilerini etkiliyor. Bu kamplar, çocukların çatışmanın psikolojik etkilerini anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmamız için bir fırsat. Yaz eğlencesi haftalarına fon ayırmaya devam ediyoruz çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

BM ajansı tarafından Ağustos 2022'de yapılan bir araştırmaya göre Filistinli öğrencilerin en az yüzde 35'i, özellikle kuşatma altındaki kıyı bölgesinde İsrail-Filistin arasında yaşanan her askeri gerilimin ardından travmaya bağlı psikolojik sorunlar yaşıyor.

SES 2 (Arapça): İSSAM AL-SHALFOUH, Yaz Eğlencesi Haftaları Direktörü:

"İkinci dönemin sonundan itibaren kayıtlarına başladığımız Yaz Eğlencesi Haftaları, 130.000 çocuğun katılımını hedefliyor. Bu kamplara çok sayıda çocuğun katılması, çocukların Gazze Şeridi'ndeki zorlayıcı siyasi ve ekonomik koşullar nedeniyle maruz kaldıkları psikolojik sorunlardan kurtulmalarına yardımcı olacak eğlence programlarına ihtiyaç duyduklarını gösteriyor."

El-Shalfouh, yaz kamplarının ayrıca yetişkinler için psikolojik destek ve sağlık eğitimi alanında 2.750 geçici iş imkanı yarattığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)