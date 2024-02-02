Gazze'deki Filistinli çocuklar dondurucu soğukta zorluk yaşıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde kurdukları çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan Filistinliler, çocukların dondurucu soğuk nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını ifade ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, 4 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle ne kışlık kıyafet bulabiliyor ne de gece üzerlerine örtebilecekleri bir battaniye.

Evini terk etmek zorunda bırakılan Filistinli Seyyid es-Sevariha, barınakta yaktıkları ateşin sönmemesi ve çocukların üşümemesi için mücadele ediyor.

AA muhabirine konuşan Sevariha, "Hava çok soğuk olduğu için çocuklarımızı mümkün olan her şekilde sıcak tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Genç adam, evini ve çevredeki evleri tahrip eden şiddetli İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zuveyde kasabasından kaçtıklarını söyledi.

Soğuk hava şartlarına rağmen çadırlarda yaşamaya çalışan yerinden edilmiş Filistinliler, yatak ve battaniye sıkıntısı da çekiyor.

Sevariha ve diğer Filistinliler, çocukları ısıtabilmek için kendi kıyafetlerini zaman zaman onlara vermek zorunda kalıyor.

"Elbisemiz ve battaniyemiz yok"

Sevariha, çocukların çok üşüdüğünü ifade ederek "Çocuklarım şiddetli soğuktan muzdarip, yeterince elbisemiz ve battaniyemiz yok." dedi.

Herhangi bir kuruluştan yardım almadıklarını söyleyen Sevariha, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) ise sadece "yardım sözü" aldıklarını belirtti.

Baba Sevariha, sözlerine şöyle devam etti:

"Şartlarımız çok zor. Şiddetli yağışlar sıkıntılarımızı daha da artırıyor. Çadırlarımızı su basıyor. Çocuklarımız kış hastalıklarına yakalanıyor ve soğuğun şiddeti nedeniyle acı içindeler."

Gazzeli çocukların soğuktan titriyor

Soğuktan titreyen 11 yaşındaki Beyan el-Uveyti, "Burası çok soğuk, odun ve yapraklarla ateş yakmak dışında ısınmanın bir yolu yok." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Han Yunus şehrinden Refah'a kaçmak zorunda kaldıklarını dile getiren Uveyti, kaçarken üstlerindeki kıyafet dışında bir şey alamadıklarını söyledi.

Refah'ın doğusundaki Zuhur Mahallesi'nde kurulan çadırda kalan Filistinli kız çocuğu, "Kıyafetlerimiz ince ve hava da çok soğuk. Hiçbir şey almadan evimizden çıkarıldık. Yanımızda ne battaniye ne de elbise var." dedi.

Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'ndeki evini terk etmek zorunda bırakılan 12 yaşındaki Husam İvace de naylondan yapılmış, deliklerle dolu çadırlarını yağmur sularının bastığını söyledi.

Çok üşüdüklerini anlatan İvace, kendileri gibi yerinden edilen kişilerle kaldıkları çadırların ısınmadığını, özellikle geceleri şiddetli yağmur ve soğuktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını anlattı.