Haberler

Gazze'deki Filistinli Aileler Kışa Hazır Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıl süren saldırılar sonucunda evleri yıkılan Filistinli aileler, yaklaşan kışla birlikte zor günler bekliyor. Yetersiz barınak koşulları ve yardım kısıtlamaları nedeniyle acil yardım çağrısında bulunuyorlar.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yıl süren yoğun saldırılarında evleri yıkılan ve derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli binlerce aileyi yaklaşan kışla birlikte zor günler bekliyor.

Çadır, barınak ve konteyner evlerden yoksun olan bu aileler, kumaş ve naylon parçalarından kurdukları, su çeken "sözde" çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Ateşkes kapsamında Gazze'ye günlük 600 tır yardım girmesi gerekirken İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu sayı ancak 150 ile sınırlı kaldı. Gazze'ye giren çadır gibi barınaklar ise yok denecek kadar az.

"Savaş aslında bitmedi, insanların yardımlarını bekliyoruz"

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinli aile, yaklaşan kışı nasıl geçirecekleri endişesi yaşıyor ve acil çadır çağrısında bulunuyor.

Evi yıkıldığı için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan Deyr el-Belah'a göç eden Emin Abdulkerim Şaban Kazair, 4 çocuk, eşi, kendisi ve 75 yaşındaki yaşlı babasıyla yıpranmış derme çatma bir çadırda yaşıyor.

Kendisinin terzi olduğunu ancak mesleğini yapamadığını ve ailesini geçindiremediğini söyleyen Kazair, "Savaş aslında bitmedi. İnsanların yardımlarını bekliyoruz. Herkes vadediyor biz de umutla bekliyoruz. İnşallah bir yerden çadır gelir. Kumaş ve naylondan çadırımız var. Üstüne bir çiğ düştüğünde bile ıslanıyoruz, kış gelince ne olacak varın siz düşünün." dedi.

"Ha çadırda kalmışsın ha dışarda"

10 kişilik ailesiyle yıpranmış bir çadırda yaşayan Ataf Gabban da yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

"Ha çadırda kalmışsın ha dışarda. Bütün gece üzerimize su yağıyor, yataklarım ıslak. Yatakları kurutmak için güneşin doğmasını bekliyorum ki çocuklar üstünde uyuyabilsin. 2 yatak, 2 yorgandan başka bir şeyim de yok. Isınmak için birbirimize sarılıyoruz.

Çiğ düştüğünde bile bu hale geliyorsak kışın ne yapacağız. Kış kendini iyice gösterdiğinde bu çadırda kalamayız, dayanmaz. 10 kişi nerede yaşayacak, nereye gidecek. "

Ateşkes sonrası hayatlarında hiçbir değişiklik olmadığını ifade eden Gabban, "Aşevlerinde bile bir değişiklik olmadı, çocukların ihtiyacı karşılanmıyor. Sürekli pilav veriliyor. Bu çocuklar, domates, salatalık, tencere yemeği istiyor. Çeşit istiyor. Çocuklarım yürüyor ama kemikleri zayıf olduğu için düşüyor." dedi.

"Çadır istiyoruz, başımızı sokacak bir şey istiyoruz,"

Tel ez-Zater'den Deyr el-Belah'a göç eden Hişam Zeki Ali Veşah ise "Burada çadırda daha doğrusu çadır(vari) bir şeyde yaşıyoruz. İçine 2 yatak zor sığıyor. Üstelik yırtık dökük bir şey, üstüne naylonlar koyuyoruz ama boşuna. Kışın ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Çocuklarından birinin yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, 6 aylık ve sadece 4,5 kilogram olduğunu söyleyen Veşah, bir baba olarak çocuklarının barınma, beslenme ve giyecek ihtiyacını karşılayamamanın verdiği acizlik hissini şöyle anlattı:

"Çektiğimiz sıkıntılar bir nebze bile olsun hafiflemedi. Koskoca adamlarız ama çocuklarımıza mama alamıyoruz, kıyafet alamıyoruz. Böyle yaşamak mı olur? Çadırlarımız yırtık, kış geliyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çadır istiyoruz, başımızı sokacak bir şey istiyoruz, mama ve bez istiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Bizimkine yaşamak denmez."

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törende

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti

Şehitlerimizin naaşları memleketine ulaşamadı! Uçak pisti pas geçti
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Nilperi Şahinkaya'dan sevgilisiyle romantik paylaşım

Nilperi Şahinkaya aşkını böyle duyurdu! Paylaşım saatine dikkat
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu

Tütsü faciası 1500 yıllık tapınağı kül ediyordu
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Bir kentimize lapa lapa kar yağdı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.