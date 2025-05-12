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Gazze'deki Esir Asker Idan Alexander Serbest Bırakıldı

Gazze'deki Esir Asker Idan Alexander Serbest Bırakıldı
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ABD-İsrail çifte vatandaşı asker Idan Alexander, serbest bırakıldıktan sonra Katar'a uçacak ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi. Hamas, esirin serbest bırakılmasını insani yardımların geçişi için ilk adım olarak nitelendirdi.

Bugün serbest bırakılması beklenen Gazze Şeridi'ndeki ABD- İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın, serbest kaldıktan sonra Katar'a uçarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, esirin İsrail'e ulaşan ailesi, basına yaptığı açıklamada, Alexander'ın öncelikle İsrail'de sağlık kontrolünden geçeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile birlikte İsrail'e ulaşan esirin annesi Yael Alexander, oğlunun serbest kaldıktan sonra Katar'a uçacağını ve burada ABD Başkanı ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceğini söyledi.

Öte yandan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin, 18: 30 sularında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edileceği ileri sürüldü.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakacağını açıklamıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin, bugün serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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