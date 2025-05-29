Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ne İsrail Saldırısı: Sağlık Personeli ve Yaralılar Tehdit Altında

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi, İsrail ordusunun hastanenin yakınında patlayıcı robotları infilak ettirdiğini, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığını ve tahliye edilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri tarafından hastane çevresinde çok sayıda tuzaklı robotun patlatıldığı, binalara ve tesislere yoğun ateş açıldığı belirtildi.

Bu saldırıların, sağlık personeli ve içerideki yaralıları korkutmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hastanede 13'ü hasta ve yaralı, 84'ü de sağlık çalışanı olmak üzere 97 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerine bir haftadan uzun süredir sıkı bir kuşatma uygulayarak içeride hareket eden her şeyi hedef alıyor.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Avde Hastanesinin boşaltılmasının, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Avde, Endonezya ve Kemal Advan hastanelerinin doğrudan hedef alınması ve devam eden abluka nedeniyle hizmet dışı kalması anlamına geldiğini belirtti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 986 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 451kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 249'a, yaralıların sayısı da 123 bin 492'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.