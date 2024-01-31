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Gazze'deki El Amal Hastanesi'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti

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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nde oksijen kaynaklarının tükenmesi sonucu bir kadın ve bir bebek hayatını kaybetti. Cenazeler hastanenin bahçesine defnedildi.

- Gazze'deki El Amal Hastanesi'nde oksijen tükendi, 45 günlük bebek hayatını kaybetti

Bebeğin cenazesi hastanenin bahçesine defnedildi

GAZZE - Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 75 yaşındaki bir kadın ve 45 günlük bir bebeğin hayatını kaybettiğini, kadının ve bebeğin cenazelerinin hastanenin bahçesine defnedildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki El Amal Hastanesi'nde oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 75 yaşındaki bir kadın ve 45 günlük kız bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hastanede kılınan cenaze namazının ardından kadının ve bebeğin cenazelerinin hastanenin bahçesine defnedildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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