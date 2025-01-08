Gazze'deki Eğitim Krizi: Genç Nesil Tehlikede

GAZZE, 8 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki çatışmalar uzayıp giderken kuşatma altındaki yerleşim bölgesinin sakinleri, kaos ortamında genç nesillere eğitim verebilmek için çoğu zaman geçici çözümlere başvuruyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de okul çağındaki çocukların yarısının üst üste iki yıldır örgün eğitimden mahrum kaldığını belirtti. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından desteklenen bir araştırma, savaşın Gazze'deki çocuk ve gençlerin eğitimini beş yıl kadar aksatabileceği uyarısında bulunuyor. Araştırma ayrıca, travma ve yoksunluktan kalıcı yaralar almış Filistinli gençlerin "kayıp bir nesil" haline gelebileceği endişelerinin giderek arttığını ortaya koyuyor.