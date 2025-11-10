Gazze'deki Çöplükler, Sağlık Sorunlarına Yol Açıyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Bureyc Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırların yakınındaki çöplükten yayılan gazlar, halkın sağlığını tehdit ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'de 2 yılı aşkın devam eden soykırım boyunca çevreye de büyük zarar verdi. İsrail ordusu saldırılar devam ederken "Kırmızı Hat"ta kadar olan yerlere Filistinlilerin yaklaşmasına izin vermiyordu.

Ateşkes olunca ordu, "Sarı Hat"a çekildi ama bu da Gazze'nin hala yaklaşık yüzde 50'lik bir kısmının İsrail işgali altında olduğu anlamına geliyor. Belediyeler, İsrail ordusu izin vermediği için ana çöp toplama alanlarına ulaşamıyor ve yüz ölçümü zaten küçük olan bu coğrafyada insanların yaşadığı yerlerin yakınlarında yeni çöp toplama alanları oluşturmak zorunda kalıyor.

Çöp toplama alanlarından yayılan gazlar ise çevresinde yaşayanlar için sağlık sorunları oluşturuyor. Belediyeler, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte artık atıkların ana toplama alanlarına taşınması gerektiğini vurguluyor.

Çöplükler şehirden uzakta değil, insanların arasında

Bureyc Belediyesi Sağlık ve Çevre Dairesi Başkanı Mühendis Yasir Bedr, bölgedeki mülteci kampında oluşturmak zorunda kaldıkları yeni çöp toplama alanının, çevreye ve insanlara verdiği zararla ilgili bilgi verdi.

Bedri, "Belediye, bu çöp toplama alanını inşa etmek zorunda kaldı. Çevresinde de birçok çadır var. Bu çöplerin burada toplanması ve çıkan metan gazı, çöplerin alev almasına sebep oluyor. Buradan çıkan duman, başta çocuklar ve kronik göğüs hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor. Bureyc Belediyesi ekipleri, bu etkileri mümkün olduğunca aza indirmek ve çıkan dumanı kontrol altına almak için çalışıyor." dedi.

Bureyc Belediyesinin elinde devlet arazisi ya da özel arazi olmadığını aktaran Bedr, "Belediye, yüz ölçümü küçük bu alanı buldu ve mecburen çöpleri buraya yığdı. Sarı Hat sınırları içindeki asıl çöp toplama alanlarına gidemediğimiz için burayı çöplük yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Bedr, Gazze'nin kuzeyinden ve Refah'tan göç eden Filistinlilerin sayısındaki artışın çöp miktarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki belediyelerin çoğunun böyle çöplükler kurmak zorunda kaldığını söyleyen Bedr, Kızılhaç, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili kurumlara sadece Bureyc Mülteci Kampı'nda değil genel olarak tüm Gazze'de yaşanan bu çevre sorununa çözüm bulma ve çöplerin asıl yerine taşınması çağrısı yaptı.

Çöplerden çıkan gazlar insanların hayatını tehdit ediyor

Bureyc'in güneyinde yerinden edilmiş kişiler için kurulan "Geri Dönenler Kampı" Başkanı, Mühendis Muhammed el-Bahbahani ise kampın bitişiğindeki çöp yığınlarının çok büyük sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Bahbahani, çöplerden çıkan duman ve zehirli gazların yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlının hayatını tehdit ettiğini, nefes darlığı, astım ve gözlerde iltihap gibi hastalıklara ve haşeratın üremesine sebep olduğunu ifade etti.

Bahbahani, "Bu çöplüklerin burada bulunması ve yakılması bir çevre ve sağlık felaketine sebep oluyor, insanların temiz bir çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor. Bu çöplüklerin kapatılması ve bu soruna acil çözüm bulunması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Gazze'nin kuzeyinden Bureyc'e göç eden Yusuf Hılle de başka yer bulamadığı için bu çöplüğün yakınına geldiklerini söyledi.

Hılle, "Kuzeye dönünceye kadar ya da İsrail ordusunun geri çekilme süreci devam eder de Beyt Lahiya ya da başka boş yerlere gideriz diyerek geçici bir süreliğine buraya geldik. Ama burası gördüğünüz gibi, sinekten ve dumandan geçilmiyor." ifadesini kullandı.

Belediyenin her ne kadar çalışsa da bu kirliliği kontrol altına alamadığını aktaran Hılle, "Bu çöplerin insanlardan uzak yerlere nakledilmesi gerekiyor. Temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz, bu bizim en temel hakkımız." diye konuştu.