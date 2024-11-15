GAZZE'deki Çocukların Masumiyeti 'Masumiyetin Katli' Sergisinde

GAZZE'de İsrail'in yaptığı saldırılara dikkat çekmek isteyen Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Öğretim Üyesi Muhammet Tatar, 'Masumiyetin Katli' isimli sergide katledilen çocukları çarmıha gerilen İsa'ya benzetti. Tatar, "Peygamberler bütün inanışlara göre masumiyet karinesine sahip ve masumdurlar. Tıpkı bugün Gazze'de katledilen çocuklar gibi" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi'nde 'Masumiyetin Katli' adlı resim sergisi açıldı. Sergiye, protokol ve çok sayıda davetli katıldı. Dünyaca ünlü ressamların çizdiği çarmıha gerilmiş İsa resimlerinin yüz kısımları, Gazze'de katledilen çocukların fotoğraflarıyla değiştirilerek sergilendi. Gezenlerin duygulandığı 'Masumiyetin Katli' çalışmasında 'masumiyet' gibi yüce bir duygunun insanlık tarihinde, hele de peygamberlik dönemlerinden günümüze dek nasıl da katledildiğinin altını çizmeye çalıştığını belirten Tatar, "Sergide çarmıha gerilen İsa'nın yüzü yerine, katledilen Gazzeli çocukları koyduk. 2000 yıl önce Hazreti İsa'yı çarmıha gererek katletmek isteyen lanetli topluluk, bugün daha vahşi bir şekilde Gazze'nin masum çocuklarını, masum insanlarını katletmeye devam ediyor. O günün şartları ile bugünün şartları göz önüne alındığında o günün kapalı toplumundan bugün dünyanın küçük bir köy olduğu dünyamızda bütün insanlığın gözünün içine baka baka en vahşi şekilde bu katliamı gerçekleştiriyorlar. Bir yılı aşkın bir süredir kızışan çatışmalarda 50 bin civarında insan katledildi ve bunun 40 bine yakını sadece kadın ve çocuklar" dedi.

'GAZZE'DE YAŞAYAN ÇOCUKLAR MASUMLAR'

"Peygamberler bütün inanışlara göre masumiyet karinesine sahip ve masumdurlar, bugün Gazze'de yaşayan çocuklar da masumlar" diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarda öldürülen Filistinli çocukların yüzlerinin Hz. İsa'nın yüzüyle örtüştürülmesi Hz. İsa'ya kendi zamanında bir Filistinli çocuk masumiyeti, şimdilerde katledilen Filistinli çocuklara da Hz. İsa masumiyeti bahşetmektedir. Katledilen masum Filistinli çocukların yüzlerinin resim sanatında farklı zamanlarda resmedilmiş Hz. İsa, sadece Hz. İsa da değil, Hz. Meryem yüzüne kolajlanması bu masumiyet ortaklığına vurgu yapmaktadır. Böylelikle masum olmayan, suçlu olan, lanetli bir kavmin masumiyeti katledişi asırlar boyu şekil, biçim değiştirse de sürdüğünü bizlere göstermektedir."

BİR YILDIR AİLESİNİ GÖRMÜYOR

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Gazzeli Riyad Muhammed (24), "Sergi beni çok duygulandırdı. Gazze'ye en son savaş başlamadan bir ay önce gittim. Bir yıldan fazladır annem babam ve 3 kardeşimi görmüyorum. Burada Gazzeli 17-18 öğrenci var. Savaşın bitmesini istiyoruz. Çünkü savaşı doğru bulmuyorum. Ülkemde büyük bir katliam gerçekleştiriliyor" dedi.

Sergiyi anne ve babası ile birlikte gezen Hataylı depremzede Ahmet Asaf Özkan (9) ise "Gazzeli çocuklar için çok üzülüyorum ve bunun için açılan sergiye geldim" diye konuştu.