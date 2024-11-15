Üye Girişi
Haberler

GAZZE'deki Çocukların Masumiyeti 'Masumiyetin Katli' Sergisinde

GAZZE'deki Çocukların Masumiyeti 'Masumiyetin Katli' Sergisinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde açılan 'Masumiyetin Katli' sergisi, Gazze'de katledilen çocukları çarmıha gerilen İsa ile birleştirerek masumiyetin katledilişini konu alıyor. Serginin sanatçısı Muhammet Tatar, masumiyetin tarih boyunca kurban gittiğini vurguladı.

GAZZE'de İsrail'in yaptığı saldırılara dikkat çekmek isteyen Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü Öğretim Üyesi Muhammet Tatar, 'Masumiyetin Katli' isimli sergide katledilen çocukları çarmıha gerilen İsa'ya benzetti. Tatar, "Peygamberler bütün inanışlara göre masumiyet karinesine sahip ve masumdurlar. Tıpkı bugün Gazze'de katledilen çocuklar gibi" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisi'nde 'Masumiyetin Katli' adlı resim sergisi açıldı. Sergiye, protokol ve çok sayıda davetli katıldı. Dünyaca ünlü ressamların çizdiği çarmıha gerilmiş İsa resimlerinin yüz kısımları, Gazze'de katledilen çocukların fotoğraflarıyla değiştirilerek sergilendi. Gezenlerin duygulandığı 'Masumiyetin Katli' çalışmasında 'masumiyet' gibi yüce bir duygunun insanlık tarihinde, hele de peygamberlik dönemlerinden günümüze dek nasıl da katledildiğinin altını çizmeye çalıştığını belirten Tatar, "Sergide çarmıha gerilen İsa'nın yüzü yerine, katledilen Gazzeli çocukları koyduk. 2000 yıl önce Hazreti İsa'yı çarmıha gererek katletmek isteyen lanetli topluluk, bugün daha vahşi bir şekilde Gazze'nin masum çocuklarını, masum insanlarını katletmeye devam ediyor. O günün şartları ile bugünün şartları göz önüne alındığında o günün kapalı toplumundan bugün dünyanın küçük bir köy olduğu dünyamızda bütün insanlığın gözünün içine baka baka en vahşi şekilde bu katliamı gerçekleştiriyorlar. Bir yılı aşkın bir süredir kızışan çatışmalarda 50 bin civarında insan katledildi ve bunun 40 bine yakını sadece kadın ve çocuklar" dedi.

'GAZZE'DE YAŞAYAN ÇOCUKLAR MASUMLAR'

"Peygamberler bütün inanışlara göre masumiyet karinesine sahip ve masumdurlar, bugün Gazze'de yaşayan çocuklar da masumlar" diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarda öldürülen Filistinli çocukların yüzlerinin Hz. İsa'nın yüzüyle örtüştürülmesi Hz. İsa'ya kendi zamanında bir Filistinli çocuk masumiyeti, şimdilerde katledilen Filistinli çocuklara da Hz. İsa masumiyeti bahşetmektedir. Katledilen masum Filistinli çocukların yüzlerinin resim sanatında farklı zamanlarda resmedilmiş Hz. İsa, sadece Hz. İsa da değil, Hz. Meryem yüzüne kolajlanması bu masumiyet ortaklığına vurgu yapmaktadır. Böylelikle masum olmayan, suçlu olan, lanetli bir kavmin masumiyeti katledişi asırlar boyu şekil, biçim değiştirse de sürdüğünü bizlere göstermektedir."

BİR YILDIR AİLESİNİ GÖRMÜYOR

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Gazzeli Riyad Muhammed (24), "Sergi beni çok duygulandırdı. Gazze'ye en son savaş başlamadan bir ay önce gittim. Bir yıldan fazladır annem babam ve 3 kardeşimi görmüyorum. Burada Gazzeli 17-18 öğrenci var. Savaşın bitmesini istiyoruz. Çünkü savaşı doğru bulmuyorum. Ülkemde büyük bir katliam gerçekleştiriliyor" dedi.

Sergiyi anne ve babası ile birlikte gezen Hataylı depremzede Ahmet Asaf Özkan (9) ise "Gazzeli çocuklar için çok üzülüyorum ve bunun için açılan sergiye geldim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL
Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?

Yeni imajını gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Paşinyan?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.