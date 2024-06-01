Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki çocuklara resim dersi veren Gazzeli ressam

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde yaşayan ressam Muhammed el-Guf, saldırılar nedeniyle mağdur olan çocuklara resim dersi vererek onları savaş atmosferinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Gazzeli ressam Muhammed el-Guf, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 aydan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle barınak, yiyecek ve su gibi en temel ihtiyaçların yanı sıra eğitim hakkından da mahrum olan çocuklara resim dersi vererek onları savaş atmosferinden resimlerin renkli dünyasına taşımaya çalışıyor.

İsrail'in kuruluşunun ilan edildiği 1948'de ailesi Yafa'dan Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'na göç eden Guf, 7 yaşındayken Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansında (UNRWA) görev yapan amcasının desteğiyle resim çizmeye başladı.

Kendisi de 15 yıl boyunca UNRWA okullarında resim öğretmenliği yapan Guf, çocuklara olan sevgisi ve onların, savaş ortamında her şeyden mahrum olmalarına duyduğu üzüntüyle harekete geçti.

Savaşın başından bu yana Gazze'den Han Yunus'a, oradan Refah'a göç eden Guf, son olarak geldiği Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir okulda yerinden edilmiş çocuklara resim dersi vermeye başladı.

Çocuklar her şeyden mahrum ve onları keşfedecek birilerine muhtaçlar

Çocukları çok sevdiğini kaydeden Guf, "Bu okula geldiğimde çocuklara çok üzüldüm. Her şeyden yoksunlar, eğitim yok, onlara rehberlik edecek kimse yok, psikolojik olarak rahatlayacakları bir şey yok. Çocuklar, korku ve endişe içinde yaşıyor. Hiçbir aktiviteleri yok." dedi.

Gazze'deki çocukların "yitik" olduğunu ifade eden Guf, onların yeteneklerini keşfedecek birilerine ihtiyaç olduğunu, küçük yaşta yeteneklerini keşfeden biri çıkarsa çocukların ileride büyük sanatçılar olabileceğini, aksi takdirde yeteneklerin yitip gideceğini dile getirdi.

Guf, okula gelip çocuklarla vakit geçirmeden önce kendisinin de psikolojik olarak zor zamanlar yaşadığını ancak okulda onlarla vakit geçirmenin kendisine de iyi geldiğini söyledi.

Çocuklar, yaşadıkları dünyayı çiziyor

Çocukların çizdikleri resimlerle okullarda, barınma merkezlerinde ya da çadırlarda yaşadıklarını dışa vurduğunu anlatan Guf, şunları ifade etti:

"Çocuklar gördüklerini ve zihinlerindekini çizer. Bu çocuklar, düğün dernek ya da bahçe çizmiyor, çünkü artık bunları görmüyorlar. Savaştan önce okullarda resim dersinde bunları çiziyorlardı ancak şimdi savaş ortamını çiziyorlar."

Çocukların resim çizerkenki mutluluğunu gördüğünde kendisinin de mutlu olduğunu söyleyen Guf, "Basit şeyler çiziyorlar ama aslında renk uyumunu sağlama konusundaki melekeleri pekişiyor ve aynı zamanda el ve kol kaslarını güçlendiriyorlar. Bu çocuklar arasında büyük yetenekler keşfedebiliriz, 100 çocuk arasında 5 tane çıksa bize yeter." diyerek çocukları yetiştirme konusundaki istediğini dile getirdi.

Gazze'de her şey 75 yıl öncesine tekrar döndü

Çocukluğu ve gençliğinin Bureyc ve Nusayrat'ta geçtiğini anlatan ve o zamanlarla bu günleri kıyaslayan Guf, "UNRWA okullarında yokluktan başka bir şey yok. Ekmek ve yemek ateşte pişiriliyor. Çocukluğumdaki ilkel yöntemlere geri döndük." dedi.

Çocukluğunun çadırda geçtiğini ve yaşlılığında da yine çadır hayatına döndüğünü söyleyen Guf, çizdiği bir resimde de bu duruma gönderme yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ressam Çocuk Gazze Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Bakmadan Geçme

1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 1 Haziran Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 1 Haziran dün gece deprem mi oldu? LGS kaçta başlıyor kaçta bitiyor? LGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? İşte 2024 LGS detayları!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title