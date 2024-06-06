Gazze'deki Çocuklara Güneş Enerjisiyle Çizgi Film İzletiliyor

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde birkaç gönüllü genç, güneş enerjisinden elde ettikleri elektrikle aylardır kan ve gözyaşı gören çocukların yüzünü güldürmek için çizgi film izletiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan büyük acılardan en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Öksüz-yetim kalan, evlerini, kardeşlerini, arkadaşlarını yitiren, büyük acılara şahit olan çocuklar, silah ve bomba sesleri arasında hayata tutunuyor.

Çocukların içinde bulunduğu bu durumu dikkate alan Gazzeli birkaç genç, Han Yunus kentinde İsrail tarafından bombalanması sonucu yanan, yerinden edilenlerin sığındığı bir okulda çocukların bir nebze de olsa yaşadığı acılardan uzaklaşması için harekete geçti.

Gönüllü gençler, yanan okulda kurdukları sistemle güneş enerjisinden elde ettikleri elektrikle aylardır yalnızca kan ve gözyaşı gören çocukların eğlenceli vakitler geçirmesini sağladı.

Siyah duvara monte edilen küçük bir televizyon, önünde oturan çocukların yüzünü güldürdü.

Ekranda gösterilen çizgi film ile çocuk şarkıları, minik bedenlere savaşın olumsuz izlerini biraz olsun unuttururken, şarkılar eşliğinde eğlenen, dans eden çocukların gülücükleri ailelerini de mutlu etti.

"Yaşama elverişli olmayan yerden yeniden bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz"

AA muhabirine konuşan gönüllü gençlerden 20 yaşındaki Abir Misran, "Çizgi film etkinliği, çocukları savaş ve korku atmosferinden biraz olsun uzaklaştırma amacı taşıyor. Basit imkanlarla güneş enerjisiyle çalışan bu küçük ekranı monte ederek, çocukların zihninde bir nebze savaşı unutturarak, mutlu olmalarını sağladık." dedi.

Misran, sözlerine şöyle devam etti:

"Basit küçük bir ekran olmasına rağmen çocukları mutlu etti. Yaşama elverişli olmayan bu sığınmacı okulunda eğlenceli bir gün yaşandı. Yaşama elverişli olmayan yerden yeniden bir hayat inşa etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle okuldaki enkazı da kaldırmak ve toparlamak için çalıştık."

"Çocukların yüzünde tebessüm oluşturabilmek için çeşitli yollar arıyoruz"

Gazzeli anne Gada el-Mısri, Gazze'deki Filistinlilerin, kendilerini yeniden hayata döndürecek en ufak bir umuda tutunmaya çalıştığını, bu sefer televizyon ekranının da bu umudu temsil ettiğini belirterek, "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturabilmek için çeşitli yollar arıyoruz. Saldırılar başladığından bu yana görmediğimiz bu televizyonla çocuklar çok mutlu oldu." dedi.

Çocukların sevinciyle kendilerinin de mutlu olduğunu dile getiren Filistinli anne, "Yanmış bir binanın kara duvarına asılan bu ekran çocukların moralini düzeltmeye ve olumlu duygularla donanmalarına yardımcı oldu." diye konuştu.

Mısri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden birkaç kere yer değiştirmek zorunda kaldıktan sonra son olarak bu yanmış okula sığındıklarını anlattı.

Sığınma merkezlerinin dolu olması ve sığınacak başka bir yer bulamamalarından ötürü bu binada yaşama tutunmaya çalıştıklarını ifade eden Mısri, sığınmacıların toplanarak binayı yeniden yaşanabilir bir yer haline getirebilmek için harekete geçtiğini söyledi.

Filistinli kadın, sığınmacıların İsrail'in bombardımanı nedeniyle okulda ve avlusunda meydana gelen yıkım ve enkazı toparlamak için bir araya geldiğini söyleyerek, "Bu bile yıkıcı bir soykırıma şahit olan, aileleriyle evlerinden çıkarılan çocukların moraline olumlu yansıması nedeniyle önemli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Gazzeli 13 yaşındaki çocuk Cenat Aşur da "8 aydır saldırılar sonucu elektrik olmaması nedeniyle televizyon izlemedik. Güneş enerjisiyle çalışan bu televizyon bizi çok mutlu etti." dedi.