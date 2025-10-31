Haberler

Gazze'deki Çocuklar Savaşın Korkunç İzleri ile Yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli çocukların sayısı 20 bini aştı. Birleşmiş Milletler raporları, 64 bin çocuğun ya hayatını kaybettiğini ya da ağır yaralandığını belirtirken, bölgede milyonlarca çocuk 'dünyadaki en tehlikeli yerde' yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yıl boyunca sürdürdüğü soykırımın nispeten durmasının üzerinden günler geçmesine rağmen Filistinli çocukların yaraları hala derin.

Bu yaralar, bitmek bilmeyen bir trajediyi anlatıyor ve kanlı saldırılar gerçekleştiren İsrail ordusunun küçük bedenlerde ve masum ruhlarda bıraktığı acının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Savaşın korkunç izleri hala uzuvlarını, duyularını ya da yakınlarını kaybeden yüz binlerce çocuğun hayatında derin şekilde hissediliyor.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de en az 20 bin çocuk öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, soykırımda aralarında 20 binden fazla çocuğun da bulunduğu yaklaşık 68 bin 643 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sayı, modern tarihte sivillere karşı yürütülen en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Çocukların arasında bir yaşını doldurmamış 1015 bebek ve henüz dünyaya gelişinin ilk günlerini bile tamamlayamadan yaşamını yitiren 450 yenidoğan bulunuyor.

Ayrıca, yerinden edilme sürecinde ne soğuktan ne de sıcaktan koruyan yıpranmış çadırlarda yaşayan 14 çocuk da soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 56 binden fazla çocuk, anne veya babasından birini ya da her ikisini kaybetti. Böylece, kayıp ve korku arasında yaşamaya mahkum yeni bir "yetimler kuşağı" ortaya çıktı.

Ağır abluka nedeniyle yardım, ilaç ve bebek mamasının bölgeye girişinin engellenmesi sonucu, 154 çocuk da şiddetli yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdi.

Engellilik ve yetimlik arasında sıkışmış bir nesil

Saldırıların yerle bir ettiği sağlık sistemi çökerken, 5 bin 200'den fazla çocuk, yaşamlarını sürdürmek için acil tıbbi tahliye bekliyor; her geçen an hayatta kalma umutlarını biraz daha azaltıyor.

Medya Ofisi verilerine göre, yaralılar arasında yaklaşık 4 bin 800 uzuv kaybı vakası kaydedildi ve bu acı tablonun yüzde 18'ini çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), 8 Ekim'de yayımladığı rapora göre, son iki yıl içinde Gazze'de yaklaşık 64 bin çocuk ya yaşamını yitirdi ya da ağır yaralandı; bunlar arasında en az 1000 yenidoğan yaşamını kaybetti.

"Korunabilir hastalıklar nedeniyle kaç çocuğun hayatını kaybettiğini veya kaçının hala enkaz altında gömülü olduğunu bilmiyoruz." ifadeleri kullanılan UNICEF'in raporunda bugün Gazze'de yaklaşık bir milyon çocuğun "dünyadaki en tehlikeli yerde" yaşadığı vurgulandı.

Bu bağlamda, BM Engelli Hakları Komitesi de yayımladığı bir açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana Gazze'de en az 21 bin çocuğun engellilikle mücadele ettiğini bildirdi.

Komite, savaşta yaralanan 40 bin 500'den fazla çocuğun yarısından fazlasının kalıcı engellerle yaşamaya mahkum olduğunu ve küçük bedenlerinin savaşın acımasız izlerini taşıdığını açıkladı.

Hamas ile İsrail'in yaptığı ateşkesle saldırılar durmuş olsa da İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı kanlı saldırılar nedeniyle yaşanan acı, çocukların yüzlerinden silinmiş değil.

Uzuvlarını kaybedenler, yakın zamanda ulaşmayacak tedaviyi bekleyenler ve hafızalarında unutulmaz savaş görüntülerini taşıyanlar acı içinde yaşamaya devam ediyor.

Hamas ile İsrail 10 Ekim'de, Mısır, Katar ve Türkiye aracılığıyla, ABD gözetiminde bir esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına vardı.

İki yıl süren savaş nispeten sona erdi ancak Gazze'deki yıkım o kadar büyüktü ki yeniden inşasının yaklaşık 70 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK'dan ülkenin konuştuğu hakem için de karar çıktı
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Oturma odasında eşini vahşice katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Eşini oturma odasında vahşice katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.