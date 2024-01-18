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Gazze'deki Çocuklar İçin Kışlık Kıyafet Üretimi Başladı

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için dayanışma amacıyla pijama ve yorgan dikimi başlatıldı. Proje kapsamında dikilen kışlık kıyafetlerin ve yorganların şubatta Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için kışlık kıyafet üretiliyor.

Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki çocuklar için dayanışma amacıyla pijama ve yorgan dikimi başlatıldı.

Kaymakam Murat Karnap'ın himayesinde, Belediyenin desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Filistin'de Çocuklar Üşümesin Projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan tekstil atölyesinde, merkezde eğitim alan gönüllü kursiyerler dikiş makinesinin başına geçti.

Dikilen kışlık pijama ve eşofman takımlarının yanı sıra hazırlanan yorganların da şubatta Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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