Gazze'deki Çocuklar Ağır Grip Salgınıyla Yüz Yüze

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde bağışıklığı zayıflayan çocukların "ağır bir grip virüsü dalgasıyla" karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi bünyesinde bulunan Tahrir Çocuk Hastanesi Müdürü Ahmed Ferra'nın açıklamasını yayımladı.

Ferra, "Gazze'deki çocuklar, ağır bir grip dalgasıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Hastanedeki bölümlerin mevsimsel virüsün neden olduğu bronşite yakalanan hastalarla dolu olduğunu aktaran Ferra, ancak bu yılın aşırı kalabalık nedeniyle diğerlerinden farklı olduğunu; hastaları yataklar arasında yerde yatırmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ferra, "Çocuklara, hastalıklarla mücadelede gerekli besin sağlanamıyor. Bu sebeple güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olamadıklarından virüs önceki yıllara göre daha ağır seyrediyor." dedi.

Ferra, acilen gerekli ilaç ve tıbbi malzemenin temin edilmesi, çocukların bağışıklığını güçlendirmek için temel gıdaların bölgeye girişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Aşırı kalabalığın virüsün yayılmasını daha da hızlandırdığına dikkati çeken Ferra, saldırıların sonlandırılması ve zorla yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de "yeni bir grip türü" hızla yayılıyor

Öte yandan Gazze'deki hükümet, son günlerde "yeni bir grip türünün" şiddetli şekilde yayıldığını duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, virüsün özellikle zorla yerlerinden edilenler, hastalar ve çocuklar arasında yayıldığı, toplumun en savunmasız kesiminin hayatını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Virüsün hızla yayılmasında; aşırı kalabalıklar, havalandırma ve su eksikliğinin yanı sıra devam eden saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık hizmetlerinin çökmesinin etkin olduğu ve tüm bu şartların enfeksiyon riskini artırdığı kaydedildi.

Gazze'de faaliyet gösteren az sayıdaki hastanenin, ciddi personel ve malzeme sıkıntısı altında bu virüsle mücadele etmeye çalıştığı ve sadece birincil bakımı gerçekleştirebildiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde vaka sayısının binlerce olduğu ve özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar arasında vaka sayısının her geçen gün belirgin şekilde arttığı aktarıldı.

İsrail'in onlarca temel ilacın girişini yasakladığı, bölgeye giren ilaç miktarının yok denecek kadar az olduğu, bu virüse karşı spesifik ve etkili ilaçların bulunmadığı vurgulandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.