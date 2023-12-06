Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 83'e çıktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 83'e çıktığını bildirdi. Gazze'deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi. İsrail, 27 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 83'e çıktığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi.
İsrail, 27 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.