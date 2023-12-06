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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 83'e çıktı

6 Aralık 2023 10:19 Son Güncelleme: 10:20 Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 83'e çıktığını bildirdi. Gazze'deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi. İsrail, 27 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince 'güvenli bölge' ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.