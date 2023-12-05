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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e çıktı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi. Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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