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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e çıktı

5 Aralık 2023 10:43 Son Güncelleme: 10:44 Abone Ol

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi. Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.