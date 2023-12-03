Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Filistinli gruplarla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısının 72'ye çıktığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğü kaydedildi. Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir askerin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini karadan işgale başladığı 27 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi.

Filistinli gruplarla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 14 Kasım'da Gazze'de ağır yaralanan bir askerin öldüğü kaydedildi.

Gazze'de dün yaşanan çatışmalarda da bir askerin daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini karadan işgale başladığı 27 Ekim'den bu yana bölgedeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 72'ye yükseldi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title