Gazze'deki Çatışmalarda Evlerini Kaybeden Filistinli Çocuklar

GAZZE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'deki bazı Filistinli çocuklar, İsrail ile Filistin'deki İslami Cihad grubu arasında üç gün boyunca süren çatışma döneminde hava saldırılarında hasar gören evlerini kaybetmenin acısını çekiyor.

GAZZE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'deki bazı Filistinli çocuklar, İsrail ile Filistin'deki İslami Cihad grubu arasında üç gün boyunca süren çatışma döneminde hava saldırılarında hasar gören evlerini kaybetmenin acısını çekiyor. Gazze'deki yetkililere göre, Pazartesi günü ateşkesle sona eren son gerginlik nedeniyle 15'i çocuk en az 44 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 18 ev tamamen yıkıldı, 71'i kısmen yıkıldı ve 1.675'i oturulamaz hale geldi.

6 yaşındaki Filistinli Mohammad Shamlakh, İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısında hasar gören evinin enkazının üzerinde oturuyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

11 yaşındaki Filistinli Mohammad Shamlakh, İsrail'in Gazze şehrine düzenlediği hava saldırısında hasar gören evinin enkazının üzerinde duruyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta bir kız çocuğu, 24 yaşındaki Tamim Hijazi'nin cenaze töreninde yas tutuyor, 6 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yasser Qudih/Xinhua)

Filistinli bir gönüllü, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinde İsrail-İslami Cihad çatışmasının ardından mülteci çocukları neşelendirmek amacıyla ördek kostümü giyerek gösteri yaptı, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Filistinli gönüllüler, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinde İsrail-İslami Cihad çatışmasının ardından mülteci çocukları neşelendirmek için palyaço ve ördek gibi giyiniyor, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)