Gazze'deki çatışmalarda binlerce kişi öldü

Gazze Şeridi'nde devam eden şiddetli çatışmalar sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti. BM'nin verilerine göre, çatışmalar nedeniyle birçok bölgeye yardım ulaştırılamıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 5 Aralık 2023

1. Deyr el-Belah kentiyle ilgili çeşitli görüntüler

3. Deyr el-Belah kentiyle ilgili çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nin genelinde devam eden şiddetli çatışmalar, acil ihtiyaç duyulan yardımların dağıtımını engelliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Gazze'deki yolların İsrail tarafından son üç gündür aralıksız bombalanması nedeniyle, su ve un sevkiyatı yalnızca Mısır sınırı yakınındaki Refah bölgesine kadar ulaşabildi.

BM, çatışmaların başlamasından bu yana en az 1,87 milyon Gazzelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Bu ev sivil bir bölgede yer alıyor. Burada yerlerinden edilmiş aileler ve çocuklar yaşıyordu. Çocuklar evin önünde güven içinde oynuyordu. Ancak hiçbir uyarıda bulunmadan evi füzeyle vurdular ve bölgeyi tamamen yok ettiler.

Hamas yönetimindeki medya ofisinin Salı akşamı yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık yüzde 75'i çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 16.248'i aşkın Filistinli öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 43.616 kişi yaralanırken, 7.600'den fazla kişiden ise halen haber alınamıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)