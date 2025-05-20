Gazze'deki Çatışmada İsrail Ordusundan 1 Asker Öldü, 2 Yaralı

Gazze'deki Çatışmada İsrail Ordusundan 1 Asker Öldü, 2 Yaralı
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7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar sonucu İsrail ordusunda çavuş Yosef Yahuda Hirak hayatını kaybetti. Çatışmada ayrıca 2 asker yaralandı. Toplamda, bu süre zarfında ölen asker sayısı 858'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusundan 1 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Yosef Yahuda Hirak'ın öldüğü ifade edildi.

Hirak'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Harasha adlı yerleşim biriminden olduğu aktarılan açıklamada, 401. Tugaya bağlı 601. Mühendis Tugayında görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerinin öldüğü çatışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayda 2 askerin de yaralandığı bilgisini verdi.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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