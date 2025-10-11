Gazze'deki Can Kaybı Sayısı 67 Bin 682'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 67 bin 682'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, "3-10 Ekim tarihleri ??arasında kayıp şahıslar dosyasını takip eden adli komisyon tarafından 320 kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edilerek istatistiklere eklendiği" belirtildi.

Ayrıca Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 116'sı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 151 kişinin naaşı ve 72 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 157'si çocuk olmak üzere 463'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 42'si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 682'ye, yaralıların sayısının 170 bin 33'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.???????

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.