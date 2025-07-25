Gazze'deki Can Kaybı Sayısı 59 Bine Ulaştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 59 bin 676'ya yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 89 ölü ve 467 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 527 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 924 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 676'ya, yaralıların sayısının 143 bin 965'e yükseldiği bildirildi. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 9 artarak 1092'ye, yaralıların sayısı da 7 bin 320'ye ulaştı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.