Gazze'deki Can Kaybı Sayısı 53 Bine Ulaştı

Gazze'deki Can Kaybı Sayısı 53 Bine Ulaştı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 67 artarak 53 bin 339'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaralananların sayısının da 121 bin 34'e çıktığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 67 artarak 53 bin 339'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5'i enkaz altından çıkarılan 67 ölü ve 361 yaralının getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda ise 96 kişinin öldüğü, 140'tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 193 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 993 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 339'a, yaralıların sayısının da 121 bin 34'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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