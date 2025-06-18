Gazze'deki Can Kaybı Rakamları Endişe Verici: 55 Bin 637 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 144 artarak toplamda 55 bin 637'ye ulaştı. Gazze'deki sağlık makamları, yaralı sayısının da 129 bin 880 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 144 artarak 55 bin 637'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 144 ölü ve 560 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 334 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 17 bin 839 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 637'ye, yaralıların sayısının da 129 bin 880'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.???????

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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