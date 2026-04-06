İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 302'ye yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 302'ye, yaralı sayısı ise 172 bin 90'a yükseldi. Ateşkesin ardından da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 17 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 723 kişinin öldürüldüğü, 1990 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 759 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
