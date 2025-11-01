Haberler

Gazze'deki Can Kaybı 68 Bini Aştı: Ateşkese Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 22 artarak 68 bin 858'e ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başlamasından bu yana toplam can kaybının 226 olduğunu açıkladı. Müzakereler sonucunda ateşkes uygulansa da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte, 22 artarak 68 bin 858'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 17 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni ve 9 yaralının ulaştığı aktarılan açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 226 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ateşkesten bu yana 594 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 499 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 858'e yaralıların sayısının 170 bin 664'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği 225 cenazeden yakınları tarafından kimlikleri tespit edilenlerin sayısının da 193'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor

Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! Bu tarihe dikkat
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.