Gazze'deki Can Kaybı 68 Bin 229'a Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 68 bin 229'a ulaştı. Son açıklamalara göre, 8 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kayıpları ve yaralı sayısı hızla artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 6'sı enkaz altından çıkartılan 13 ölü ve 8 yaralının ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkese rağmen son bir günde sivilleri hedef alan saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 229'a, yaralıların sayısının 170 bin 369'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de son ateşkes mutabakatının yürürlüğe girdiği günden bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısının 87'ye ulaştığı, yaralı sayısının 311'e çıktığı da paylaşılan açıklamada, ateşkesten sonra enkaz altından 432 naaşın çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'den ayırca Filistinli esirlere ait 15 naaşın daha teslim alındığı vurgulanan açıklamada, ateşkes mutabakatından bu yana teslim alınan cenaze sayısının 165'e ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
